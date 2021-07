Adecco lanceert bod op Akka Technologies

Tegenover het nieuws dat AKKA Technologies wordt overgenomen, is het maar klein bier, maar we staan toch even stil bij de kwartaalcijfers van het Zwitserse uitzend- en opleidingsconcern Adecco. In het tweede kwartaal groeide de omzet met 26 procent tot 5,26 miljard euro. Op organische basis bedroeg de groei 29 procent. De omzet ligt wel nog 5 procent onder het niveau van vóór de coronacrisis, stipt de Belgische topman Alain Dehaze aan in het persbericht.