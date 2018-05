Adviesverhoging lanceert IBA

Het Waalse IBA , de wereldleider in protontherapiecentra en een groeiaandeel dat in verschillende fases zijn imago kwijtspeelde, laat weten dat het een installatie mag bouwen in China. De exacte locatie wordt niet meegedeeld, wel dat het de eerste van zijn soort is (één kamer waar de volledige behandeling gebeurt). Via protonbestraling worden kankercellen in het menselijk lichaam zeer gericht aangepakt. Het is de meest efficiënte vorm van nucleaire geneeskunde. Het hele project zou 35 à 40 miljoen euro in het laatje moeten brengen voor IBA. De miserie bij IBA begon vorig jaar toen enkele bouwprocessen langer aansleepten dan de bedoeling was.