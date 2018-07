'Adyen noteert tegen 103 keer verwachte winst'

In contrast met de succesvolle beursgang van Adyen, raakt die van smartphonefabrikant Xiaomi in Hong Kong maar niet op dreef. De beurzen van Sjanghai en Shenzhen lieten weten dat Chinese beleggers niet via de elektronische link met de beurs van Hong Kong zullen kunnen beleggen in aandelen met meervoudig stemrecht, zoals Xiaomi. Volgens de beurzen snappen veel beleggers die effecten met complexe stemrechten niet. Xiaomi tuimelde initieel bijna 10 procent door het nieuws, maar beperkt nu de schade tot goed 2 procent.