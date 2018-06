Adyen meer waard dan Belfius

Adyen, de snelgroeiende expert in electronische betalingen, trekt vandaag naar de beurs van Amsterdam. Het is voor Nederland de grootste beursgang sinds de herlancering van ABN AMRO in 2015.



De intekenperiode voor professionele beleggers werd na amper een uur afgesloten. De intekenprijs werd daarom vastgelegd op 240 euro, de bovenkant van de vork van 220-240 euro. Dat waardeert het bedrijf op 7,3 miljard euro.



Adyen handelt wereldwijd electronische transacties af. Tot de klanten behoren bedrijven als Facebook, Uber en eBay. Adyen is de kleinere rivaal van het Amerikaanse Paypal.



Adyen zal zelf geen geld ophalen met de operatie. De 947 miljoen euro die wordt opgehaald vloeit naar bestaande aandeelhouders die een stuk van hun belang cashen. Alle 750 werknemers van Adyen - van de CEO tot de koffiedame - worden vandaag rijker omdat iedereen er opties heeft, bericht Het Financieele Dagblad.



Hint Fed op extra renteverhoging?



De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt woensdag haar basisrente naar 1,75 à 2 procent, voorspellen economen. Omdat over die beslissing nauwelijks twijfel bestaat, kijken beleggers vooral uit naar hints van de centrale bank over haar plannen voor de komende maanden. De Fed signaleerde in maart dat ze in 2018 drie keer de rente wil verhogen. Er is speculatie dat de bestuurders zullen aangeven dat ze dit jaar vier keer de rente willen optrekken.



De speculatie over een snellere verstrakking van het monetair beleid is het gevolg van recente cijfers. De inflatie is gestegen naar de doelstelling van 2 procent nadat ze jarenlang te laag was. Deze maand stijgt de inflatie waarschijnlijkl verder tot 3 procent. Bovendien is de werkloosheid gedaald naar het laagste peil sinds 1969 en versnelt de stijging van de lonen. Daardoor kan de inflatie in de komende maanden boven de doelstelling stijgen.



Hoeveel productie heeft Sipef al verkocht?



De plantageholding Sipef roept om 15 uur haar aandeelhouders samen. Traditioneel vindt de algemene vergadering plaats in de stemmige muziekzaal van kasteel Calesberg in Schoten, het landgoed van de familie Bracht, en wordt ze druk bijgewoond.



Voorzitter is tegenwoordig Luc Bertrand, de sterke man (en eveneens voorzitter) van Ackermans & van Haaren - met 30,25 procent de grootste aandeelhouder van Sipef.



De aanwezige aandeelhouders mogen zich aan een stand van zaken verwachten over de palmolie- en rubberproductie en de productievolumes die al werden verkocht. Interessant is ook te vernemen hoe de verdere expansie loopt.