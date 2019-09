Aedifica en Elia komen in Europese sterrenkorf

De Nederlandse retailer Jumbo zal bij zijn komst naar België niet uitpakken met een laagsteprijsgarantie, zoals Jumbo dat wel doet in Nederland. Dat hebben bronnen verklaard aan het vakblad Distrifood. In België is er al een speler die zo'n garantie geeft: Colruyt. Jumbo zou een regelrechte prijzenoorlog met Colruyt willen vermijden.