Afnemende zorgen zetten beurzen hoger

Het beurshuis Commerzbank krikt het koersdoel voor de Duits-Nederlandse fusiegroep FlatexDeGiro op van 64 naar 90 euro. Het advies luidt 'kopen'. Analist Christoph Blieffert verwijst naar de stijgende populairiteit van beleggen. 'We verwachten een sterke groei in Europese markt en FlatexDegiro is een disrupter in deze markt.'