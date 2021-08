Ageas gaat weer in bulk eigen aandelen kopen

In de aanloop naar de publicatie van zijn halfjaarcijfers, later deze ochtend, kondigt verzekeraar Ageas aan dat het in september opnieuw een inkoopprogramma lanceert waarbij het tot 150 miljoen euro eigen aandelen zal inkopen.

Dat is goed nieuws voor beleggers want het opkopen van eigen aandelen is een soort uitgesteld dividend, omdat de winst in de toekomst over minder mondjes verdeeld moet worden. Dat is het geval als de aandelen na het aankopen vernietigd worden en dat is Ageas ook van plan.