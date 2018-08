Ageas koopt opnieuw eigen aandelen in

Na twee nieuwsluwe dagen verwachten we vanochtend cijfers van Ageas, en nabeurs van Bpost. Donderdag voorbeurs sluit KBC de rij van Bel20'ers af.



Het tweede kwartaal van Ageas zal volgens Degroof Petercam-analist Bart Jooris geen positieve uitschieter zijn. 'De verkoopskosten in Azië zullen hoger zijn en de beleggingsportefeuille zal het minder goed gedaan hebben (vergeleken met het tweede kwartaal van 2017), wie weet zijn er zelfs een paar afschrijvingen,' schreef hij dinsdagochtend. De beurzen in China gingen in de eerste jaarhelft gevoelig naar beneden. Ageas mikt op deze regio als groeipool, als verzekeraar en uiteraard ook als institutionele belegger.



Het belangrijkste cijfer is volgens Jooris de nettowinst uit de kernactiviteit: verzekeren. Hij rekent op een daling van 7,7 procent die te wijten is aan de afdeling in Azië. De nettowinst in België zou dan weer 17,4 procent omhoog moeten springen. In het VK zou dat nog beter moeten zijn, met een stijging van 27 procent.



De solvabiliteirsratio zou gevoelig hoger moeten liggen op 31 juni, wanneer het tweede kwartaal eindigde, dan op 31 maart. Dat heeft deels te maken met de verkoopoptie van BNP Paribas Fortis op AG Insurance, die het niet heeft uitgeoefend voor de einddatum. De bank bezit een kwart van AG Insurance en kon Ageas verplichten dat belang over te nemen aan een vooraf besproken prijs, maar deed geen beroep op die put-optie.



Alles in beschouwing genomen houdt Jooris voor de resultaten vast aan zijn 'houden'-advies met koersdoel 43,5 euro.