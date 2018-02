Ageas zakt ondanks stevige winst

Ze vermelden twee elementen die hun adviesverhoging ondersteunen. Het eerste is de benoeming van Jean Stéphenne tot voorzitter van Bone. Deze chemische ingenieur en houder van een MBA heeft een lange carrière in de farma- en biofarmawereld achter de rug. ‘Jean Stéphenne brengt een breed netwerk en uitgebreide ervaring van een levenslange carrière in de farmasector met zich mee’, merken ze op. Stéphenne speelde onder meer een sleutelrol in de groei en ontwikkeling van GSK Biologicals, dat nu wereldwijde bekendheid geniet als GSK Vaccines. Hij ging in 2012 met pensioen maar blijft actief bij GSK en in verschillende raden van bestuur.