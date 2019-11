Agfa, Ageas en Balta openen de boeken

Bone Therapeutics, het Waalse bedrijf dat celtherapie-oplossingen voor botaandoeningen ontwikkelt, heeft in de eerste negen maanden van het jaar 7,97 miljoen euro uitgegeven voor zijn operationele activiteiten. Dat is 2,05 miljoen minder dan in de overeenkomstige periode van 2018 werd verbruikt. De lagere uitgaven hebben te maken met hogere inkomsten uit toelagen en licenties, en met geringere klinische activiteiten na het voltooien van klinische tests.

Als gevolg hiervan had Bone eind september nog 10,11 miljoen euro in kas. Het bedrijf herhaalt de verwachting over heel 2019 12 tot 13 miljoen euro te verbruiken.

Vermits Bone nog geen product op de markt heeft, is het bedrijf nog steeds verlieslatend. Het bedrijfsverlies over de eerste negen maanden bedroeg 8,1 miljoen euro. Dat is iets minder dan een jaar eerder (-8,96 miljoen euro).