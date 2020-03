Airbus schrapt dividend en hamstert cash

Nu het coronavirus ook steeds grotere delen van Azië in zijn greep heeft, starten de Aziatische markten de beursweek somber. Meest dramatisch is de toestand in India, dat afgelopen weekend aankondigde in lockdown te gaan in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De beurs van Mumbai tuimelt 10 procent, de roepie zakte tegenover de dollar naar het laagste peil ooit.