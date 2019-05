Alibaba klopt aan bij Chinese belegger

IBA , wereldmarktleider in protontherapiesystemen voor kankerbestrijding, verkoopt een ProteusOne aan het centrum voor kankeronderzoek in het Italiaanse Milaan. Zo'n ProteusOne is een 'klein' systeem, al is dat relatief: met de installatie en bijhorend onderhoudscontract is nog altijd over meerdere jaren een bedrag van 35 à 40 miljoen euro gemoeid.