Inschikkelijker China doet beurzen opveren

Ook elders in Azië staan er overwegend winsten op de borden en dat heeft met een mogelijke afname van de handelsspanningen te maken. China zei in het weekend dat het de boetes voor inbreuken op intellectuele eigendom zal verhogen. Op die manier wil de Volksrepubliek haar goede wil tonen in een van de kernpunten van de discussies met de Verenigde Staten. De beurs van Shanghai noteert 0,5 procent in de plus, Tokio wint 0,7 procent.