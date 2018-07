Alphabet kan Europese miljardenboete al vergeten

Vandaag weten we of de 'ECB-Belgen' gelijk hebben: Peter Praet en Jan Smets, respectievelijk hoofdeconoom en bestuurder bij de Europese Centrale Bank, relativeerden twee maanden geleden de sterker dan verwachte vertraging van de Europese economie dit voorjaar.

En dus is het de vraag of de trend van juni zich deze maand doorzet. Een legertje eurozone-economen zullen deze ochtend bijgevolg de belangrijkste vinger aan de pols van de Europese economie, de Markit-barometer , nauwlettend gade slaan. Het onderzoeksbureau Markit distilleert uit een rondvraag bij een kleine 5.000 Europese inkoopmanagers de polsslag van de economie, vandaar de naam 'purchasing managers index of voor de intimi PMI.

In juni steeg de index voor het eerst in vijf maanden, naar 54,8 punten. Dat is een notering die nog altijd consistent is met een vrij stevige groei, zij het iets minder fors als de groei waarmee de eurozone 2017 uitzwaaide.