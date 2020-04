Amazon en Netflix immuun voor verkoopgolf

VGP , de specialist in logistiek vastgoed en huisbaas van Amazon.de, zegt in een kwartaalupdate voorlopig weinig impact te ondervinden van de coronacrisis. 'Het VGP-team is operationeel, grotendeels thuiswerkend', luidt het. 'Tot nu toe is de impact op de huurbetalingen zeer beperkt'. De vastgoedontwikkelaar zegt nog dat alle voorverhuurde ontwikkelingsprojecten nu hervat zijn met 'minimale weerslag op de timing'.