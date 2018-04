Amerika deelt China nieuwe klap uit

Het biotechbedrijf Thrombogenics publiceerde over zijn onderzoek naar een geneesmiddel voor een oogziekte bij diabetici in The Journal of Medicinal Chemistry. Dat onderzoek is nog heel pril, en begint binnenkort aan de eerste van drie klinische testfases. Dat betekent dat Thrombo nog vele jaren verwijderd is van potentiële inkomsten, indien het tot een goedgekeurd geneesmiddel komt. Een wetenschappelijke publicatie genereert wel wat aandacht voor het onderzoek, en soms ook voor het aandeel .