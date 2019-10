Amerikaans banenrapport werkt na in Azië

Goedemorgen. We beginnen de dag met een blik oostwaarts. De Aziatische beurzen laten matige winsten optekenen. Een uitvloeisel van het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag een meevaller bleek. In september kwamen er 136.000 banen bij in de VS, iets minder dan verwacht (145.000), maar het cijfer voor augustus werd flink opwaarts herzien, van 130.000 tot 168.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Signalen dat de Amerikaanse economie in betere doen is dan gevreesd.