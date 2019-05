Amerikaanse rente op laagste peil in twee jaar

De Franse cateraar Elior verwacht voor het boekjaar 2018/2019 een organische omzetkrimp van 1 procent. Eerder lag de prognose op een groei van 1 procent. CEO Philippe Guillemont wijt het omzetalarm aan vrijwillige stopzettingen van contracten in Italië. Over het eerste jaarhelft lag de omzet op 2,6 miljard euro en de bedrijfswinstmarge (ebita) op 4,7 procent.

Over de boekjaren 2019-2020 en 2020-2021 wil Elior 350 miljoen euro euro teruggeven aan de aandeelhouders, ofwel in de vorm van dividenden of via de inkoop van eigen aandelen.