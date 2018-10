Amerikaanse rente op nieuw hoogtepunt sinds 2011

Op de beleggersdag in Londen enkele weken geleden heette het nog dat de beslissing nakend was , en nu blijkt: Solvay heeft een nieuwe CEO. En wat blijkt: Jean-Pierre Clamadieu krijgt geen opvolger maar een opvolgster.

De 49-jarige Frans-Marokkaanse ingenieur Ilham Kadri wordt vanaf 1 maart de nieuwe CEO. Ze treedt al in dienst op 1 januari, eerst nog twee maanden in tandem met Clamadieu. Op dit ogenblik is Kadri nog CEO van het Amerikaanse schoonmaakbedrijf Diversey, eerder was ze - onder meer in België - voor UCB, Shell en Dow Chemical aan de slag.