Amgen tilt Nasdaq naar 38ste record van 2020

De kwakkelende verdeler van drankautomaten Fountain kwam gisteren nabeurs met meer details over de broodnodige kapitaalronde die aandeelhouders op de buitengewone vergadering van 29 september moeten trancheren. Het aandeel is na een erg zwak halfjaarrapport naar een diepterecord weggegleden.

Fountain gaat tegen maximaal 0,62 euro per aandeel - of de gemiddelde beurskoers van de dertig handelsdag voor de aandeelhoudersvergadering als die lager is - maximaal 830.179 nieuwe aandelen uitgeven. Dat laatste cijfer is exact een vijfde van de 4,15 miljoen stuks die nu uitgegeven zijn. Door onder de drempel van 20 procent te blijven, kan Fountain ontsnappen aan de verplichting de kapitaalronde met een prospectus te begeleiden.

De geldronde zal dus maximaal iets meer dan een half miljoen euro in het laatje brengen. De grootaandeelhouders Raja-Invest, Quaeroq (Matexi) en Alychlo (Marc Coucke) tekenen in, er is geen voorkeurrecht voor de kleine aandeelhouders om in te tekenen. Die kleine aandeelhouders zien zich dus zeker verwateren in een belegging waar ze in het gros van de gevallen al geld aan verloren hebben.