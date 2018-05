Amsterdam verwelkomt Adyen

En nog eentje bijt in het zand. De Franse auto-onderdelenfabrikant Autodis schrapte woensdagavond zijn geplande beursgang in Parijs. Private-equityreus Bain, de eigenaar, moest vaststellen dat beleggers niet toehapten tegen de verhoopte prijsvork.

Daarmee wordt de lijst geschrapte beursplannen weer wat langer. In Amsterdam borgen tankstationuitbater Varo Energy en financiëledienstengroep LeasePlan hun IPO op, wegens te weinig interesse. Idem voor de Zwitserse luchtvaartcateraar Gategroup.

Wie wel naar de beurs trok, zoals NIBC en B&S in Amsterdam of CEVA Logistics in Zürich, kampt met een flauwe start van de beurscarrière, ondanks een prijs die aan de onderkant van de verwachtingen werd vastgeprikt.

Schermvullende weergave ©BELGA



Er is natuurlijk altijd nog de mogelijke IPO van Belfius. Maar die staatsbank komt voor CD&V-vicepremier Kris Peeters pas op het Brussels koersenbord als er een deal is om de Arco-coöperanten te vergoeden. Voor Peeters is er na de zomer nog tijd.

Schermvullende weergave ©BELGA