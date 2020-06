Angst voor tweede golf drukt beurzen

Wie deze ochtend tijd heeft voor wat langere lectuur, bevelen we graag dit interview aan met Aswath Amadoran , waarderingsexpert bij de University of New York.

Wie minder tijd heeft bieden we een interessante quote uit het interview waarin Amadoran enkele beursmythes weerlegt. 'Er is geen verschil tussen de prestatie van bedrijven die aandelen inkopen en bedrijven die dat niet doen. Dat het volume aan aandeleninkopen toegenomen is, komt omdat het alternatief om cash uit te keren aan aandeelhouders, via dividenden, minder flexibel is. Het ligt gevoelig om het dividend te schrappen, zodat bedrijven het vaak behouden zelfs als het niet meer gepast is. Dan zijn aandeleninkopen een flexibeler manier om cash uit te keren. Om die reden denk ik ook dat de huidige crisis aandeleninkopen nog populairder zal maken.'