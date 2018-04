Aperam , sinds vorig jaar Bel20'er trekt op overnamebod. De specialist in roestvrij staal neemt VDM Metals over, een Duitse specialist in metalen legeringen om materialen roestbestendig te maken. De deal waardeert VDM Metals inclusief schulden op 596 miljoen euro en wordt gefinancierd met een mix van schulden en cash. Om 11 uur geeft het management een conference call over de deal.