Argenx haalt helft meer op dan verwacht

De Gentse biotechgroep Argenx heeft met zijn private kapitaalronde uiteindelijk 750 miljoen dollar (682 miljoen euro) opgehaald. Dat is de helft meer dan de geplande 500 miljoen dollar. Argenx verkocht 2,58 miljoen aandelen op Wall Street (ADS) tegen 205 dollar per stuk en 1,07 miljoen aandelen in Europa tegen 186,52 euro.