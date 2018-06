Argenx maakt intrede in Bel20

1. Koelt Europese economie verder af?

Het onderzoekbureau IHS Markit publiceert vrijdag zijn indicator van de economische groei in de eurozone. Economen voorspellen dat de zogenaamde PMI-indicator is gedaald naar 54,0 punten, tegenover 54,1 in mei. Als ze gelijk hebben, daalt de groei al voor de vijfde maand op rij. De ondervraagde bedrijven zullen wellicht aangeven dat de groei vooral in de industrie is gedaald.



Er zijn verschillende redenen waarom de ondernemingen wellicht iets somberder zijn dan een maand geleden. De Amerikaanse importtaksen op Europees staal en aluminium werden op 1 juni van kracht. De politieke instabiliteit in Italië veroorzaakte turbulentie op de obligatiemarkten en leidde tot een stijging van de langetermijnrente in Zuid-Europa. Maar er is ook beter nieuws. De euro en de olieprijs zijn wat teruggevallen.



2. D-day voor Bpost

Voor de onfortuinlijke beleggers in Bpost is donderdag een spannende dag. Dan houdt de postgroep een analistendag in Zaventem. Het event is belangrijk omdat CEO Koen Van Gerven er meer info zal geven over het Amerikaanse Radial. Bij de resultaten in maart bleek dat er luttele maanden na de overname van het e-commercebedrijf lijken uit de kast vielen. Pierre Winand, de man die prompt tot CEO werd benoemd van Radial, geeft ook een presentatie. Allicht zal Radial in 2020 nog niet bijdragen tot de winst. Het event vindt plaats in de namiddag. ’s Avonds krijgen de analisten een rondleiding in het nieuwe sorteercentrum in Brussel. Ook daar doken problemen op. Het centrum is er niet op voorzien dat mensen steeds meer grasmachines en barbecuetoestellen online bestellen. Tot slot gaat het sneller dan verwacht bergaf met het briefverkeer. Hooggespannen kan je de verwachtingen niet noemen.