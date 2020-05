Argenx tankt half miljard dollar bij

Het biotechbedrijf wil 500 miljoen dollar (circa 458,3 miljoen euro) ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen worden aangeboden in de VS en enkele andere landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tegelijk is er een private plaatsing in de Europese Economische Ruimte. Het is de bedoeling dat beide operaties tegelijk worden afgesloten. Het aanbod kan nog met 15 procent worden verhoogd, geeft Argenx nog mee in het persbericht dat na het slot van Wall Street werd uitgestuurd.