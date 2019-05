Argenx tikt vers record aan

De houders van de converteerbare obligaties die Nyrstar in juli 2016 uitgaf en die in 2022 vervallen, stemden dinsdag in met een aantal wijzigingen om de geplande herstructurering van het bedrijf mogelijk te maken. De voornaamste wijziging is 'de tijdelijke afstand van bepaalde wanprestaties of mogelijke wanprestaties'. De wijzigingen werden door meer dan 97 procent van de obligatiehouders goedgekeurd.