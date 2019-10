Argenx zit op berg cash van bijna 1 miljard

De kwartaalupdate van Argenx rolt binnen. Eerst dit: financiële updates zijn niet het belangrijkste in de nieuwsstroom bij biotechnologiebedrijven, veel belangrijker zijn de updates over het klinisch onderzoek. Bij Argenx is dat vooral efgartigimod, het potentiële middel dat zowel bij de bestrijding van de spierziekte myasthenia gravis als de bloedziekte ITP.

Tot één van de Argenx-middelen in de pijplijn op de markt raakt, is de groep net als veel biotechbedrijven bijna per definitie verlieslatend. Tegenover een minieme omzet staan immers de kosten van de klinische testen, die zeker in de derde en laatste fase stevig kunnen oplopen.

Over de eerste negen maanden van 2019 keek Argenx netto tegen 70 miljoen euro verlies aan, het dubbele van dezelfde periode over 2018. Over de eerste negen maanden van het jaar stegen de kosten voor onderzoek & ontwikkeling van 54 naar 123 miljoen euro.