Australië knipt rente bij

Vannacht versterkte de Australische dollar tegen de andere grote munten, om al snel weer terug te vallen naar het niveau van voordien. De markten verwachten nog een renteverlaging in de nabije toekomst, ook al gaf de gouverneur van de Reserve Bank of Australia daar geen hint over. In mei had hij dat in een speech wel al gedaan over de renteverlaging die nu is doorgevoerd en dus ook door velen werd verwacht.