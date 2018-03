Autowaarden zakken na dreigement Trump

De eerste miljardenovername van de week is een feit. AXA , de op een na grootste Europese verzekeraar, legt de hand op XL Group , een op Bermuda gevestigde maar vanuit de VS opererende verzekeraar die wereldwijd actief is in woning- en schadeverzekeringen. De Franse groep betaalt 15 miljard dollar of 57,60 dollar per aandeel. Dat is een derde meer dan de slotkoers van XL Group van vrijdag.