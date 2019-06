Aziatische beleggers wachten Fed af

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman voorziet in 2020 of ten laatste begin 2021, een beursgang van het oliestaatsbedrijf Aramco. Dat heeft hij aan een Saudische krant verklaard. De kroonprins acht het bedrijf 2.000 miljard dollar waard.

Het is de bedoeling Aramco te noteren, zowel op de thuismarkt in Riaad, als op één internationale beurs. Dat zal New York, Londen of een Aziatische beurs worden.