Aziatische beurzen beginnen 2021 vol goede moed

Een bedrijf dat we vandaag en de komende weken zeker in het oog moeten houden is Lagardère . Het Franse mediaconcern, eigenaar van uitgeverij Hachette, de stations- en luchthavenwinkels Relay en de radiozender Europe 1, krijgt een staatslening van 465 miljoen euro. Lagardère is zwaar getroffen door de coronacrisis en zag in het derde kwartaal de omzet met 38 procent dalen.