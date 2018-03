Aziatische beurzen beperken de schade

Voor de fans van de technische analyse: na de Duitse DAX is er nu ook voor de Dow Jones sprake van een 'Death Cross'. Dat betekent dat het vijftigdaags gemiddelde onder het 200-daags gemiddelde zakt en wordt door technisch analisten gezien als een signaal van een aankomende berenmarkt.

Wij zijn geen technisch analist, maar geven het mee. Feit is wel dat we niet langer in de rimpelloze handel van 2017 zitten en de zaagtanden het vermoeden versterken dat de jarenlange stierenmarkt op zijn laatste benen begint te lopen.