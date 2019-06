Aziatische beurzen blijven goedgemutst

Goedemorgen! De reactie van Wall Street op de overeenkomst tussen de VS en Mexico rond illegale immigratie en op het opschorten van de importheffing die daarop volgde, was maandag positief maar al bij al bescheiden. De Dow Jones sloot 0,3 procent hoger, de S&P500 0,5 procent. De Nasdaq Composite deed beter met 1,05 procent winst.

Enkele grote deals zorgden voor enthousiasme, maar dat bekoelde wat toen president Trump zei dat hij ‘een beetje bezorgd’ was over de fusie tussen United Technologies en Raytheon omdat ze de concurrentie in de sector zou kunnen verminderen.

De Aziatische beurzen blijven in goeden doen met 0,3 procent winst in Tokio, 0,4 procent in Seoel en 0,8 procent in Hongkong. Op het Chinese vasteland zijn de prestaties nog iets beter: Shanghai wint 1,9 procent en Shenzhen 2,8 procent. De Chinese regering is van plan meer geld uit te trekken voor investeringen in infrastructuur om zo de groeivertraging af te remmen. Lokale regeringen zullen de opbrengst van een speciaal soort obligaties mogen gebruiken als kapitaal voor grote investeringsprojecten.