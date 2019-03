Aziatische beurzen gaan door op elan Wall Street

Biocartis , de specialist in moleculaire diagnostica die bekend is van het Idylla-minilabo, heeft een deal gesloten met het Amerikaanse farmaconcern Bristol-Myers Squibb . De samenwerkingsovereenkomst draait rond het gebruik van de Idylla MSI-test in het kader van immuno-oncologietherapieën.

'De samenwerkingsovereenkomst maakt gezamenlijke ontwikkelingen en registraties van de IdyllaTM MSI test mogelijk voor gebruik in verschillende indicaties, commerciële velden en geografieën. De eerste focus onder de overeenkomst is de registratie in de Verenigde Staten van de IdyllaTM MSI test als een 'companion diagnostic' test in colorectale (darm)kanker', legt Biocartis uit in een persbericht.