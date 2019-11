Aziatische beurzen gaan hoger

Hamon maakte gisteren in een trading update melding van een orderboekje van 226 miljoen euro per eind september. Dat is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (281 miljoen euro). 'Dit is het gevolg van de onzekerheid over de herfinanciering van de groep in de eerste helft van het jaar', zegt Hamon. Positief is dat de marges verbeterd zijn.