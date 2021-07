Morgen! De Aziatische beurzen gaan hoger nu beleggers zich weer focussen op de ongekende stimulus van overheden en centrale banken. Daarmee laten ze de zorgen over het oprukkende coronavirus even links liggen. Ook de Amerikaanse beurzen sloten gisteravond in het groen. De brede graadmeter S&P500 ging met een winst van 0,8 procent de dag uit.