Aziatische beurzen gaan lager

Goedemorgen! Beleggers zijn voorzichtig nu steeds meer economieën tegen de problemen rond heropening aanlopen. Zuid-Korea zegt dat er een plotse toename in het aantal besmettingen heeft opgetreden, waardoor de angst voor een tweede besmettingsgolf weer toeneemt. Naast de vrees voor een heropflakkering van het virus zijn er ook zorgen over de matige winstcijfers van bedrijven. Goldman Sachs verwacht alvast dat de Amerikaanse beurzen met 20 procent zullen zakken in de komende drie maanden, omdat de zakenbank denkt dat de terugkeer naar een normale situatie voor de economie langer op zich laat wachten.