Aziatische beurzen gaan verder op elan Wall Street

Argenx geeft in een persbericht een overzicht van zijn prioriteiten voor 2021 en van recente ontwikkelingen. We onthouden in de eerste plaats dat het biotechbedrijf bij de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA een aanvraag heeft ingediend voor efgartigimod ter behandeling van de ernstige spierziekte veralgemeende myasthenia gravis (gMG).

Aanvragen om het middel in Japan, Europa en China op de markt te mogen brengen zijn in voorbereiding. Als de aanvraag in de VS wordt goedgekeurd, zou efgartigimod er nog dit jaar kunnen gelanceerd worden. Argenx treft alvast commerciële voorbereidingen.

Intussen vordert ook de pijplijn. Argenx plant zeven onderzoeken met efgartigimod voor andere auto-immuunziekten en ook een fase 1-studie met ARGX-117, eveneens ter behandeling van auto-immuunziekten.