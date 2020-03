Aziatische beurzen gaan week met stevig verlies uit

Straks zullen de zenuwen alleszins strak gespannen staan bij de aandeelhouders van Balta , waar de combinatie van hoge schulden en dalende winst de beurskoers sinds de IPO in juni 2017 met vier vijfde gedecimeerd hebben. De tapijtfabrikant kwam in december nog met een winstwaarschuwing voor 2019: door problemen bij de Amerikaanse afdelingen karpetten (Rugs) zal de brutobedrijfswinst zo'n 5 à 9 miljoen onder de 72 miljoen euro over 2018 liggen, wat an sich al een forse daling was tegenover de 84 miljoen over 2017.

Maar vraag is vooral of er in het huidige klimaat spijts de kostenbesparingen enige ruimte is voor winstherstel in 2020. Het aandeel kreeg recent nog een extra klap, nadat het bedrijf aankondigde in ruil voor noodfinanciering twee fabrieken in onderpand gegeven te hebben.