Aziatische beurzen in het rood

De Chinese vice-premier en de toponderhandelaar, Liu He, heeft afgelopen nacht opgeroepen tot kalmte. Hij zei dat het handelsconflict tussen de VS en China moet opgelost worden via dialoog. 'We willen het probleem oplossen met een rustige houding.' He zei dit tijdens de openingsceremonie van de Smart China Expo in Chongqing. Na zijn uitspraken werden de beursverliezen in Azië iets minder groot.