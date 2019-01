Aziatische beurzen kijken met argusogen naar Fed

Een fase 3-onderzoek met de aankomende anticonceptiepil Estelle van Mithra heeft positieve resultaten opgeleverd, in lijn met de verwachting. De pil bleek efficiënt, veilig en werd goed verdragen. De resultaten stemden overeen met die van een eerder Fase 3-onderzoek met Estelle in de EU en Rusland. Mithra is van zins nog voor het einde van het jaar een aanvraag in te dienen in de VS en de EU om Estelle op de markt te mogen brengen.