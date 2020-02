De Google-moeder kwam na de slotbel met een bekaaid cijferrapport en werd 4 procent lager gestuurd in de nabeurshandel.

Dat komt vooral omdat beleggers zich zorgen maken over het tragere groeiritme van de groep. De omzet dikte in het laatste kwartaal van 2019 weliswaar met 17 procent aan, maar in dezelfde periode vorig jaar bedroeg die groei nog 20 procent. Ook de operationele winst viel lager uit dan de analistenverwachting.