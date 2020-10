Aziatische beurzen lager door uitblijven stimulusplan

Wat vandaag mogelijk effect zal hebben op de Belgische bioscoopketen Kinepolis is het nieuws dat de grootste bioscoopgroep ter wereld, het Amerikaanse AMC , zegt te vrezen voor zijn cashvoorraad. Dat meldt de Wall Street Journal.

AMC geeft aan dat het 83 procent van zijn bioscoopvestigingen in de VS heeft geopend, maar dat het bezoekersaantal nog altijd 85 procent lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegen de huidige cashverbrandingssnelheid zou het bedrijf tegen het einde van het jaar zonder groene papiertjes zitten.

Gisteren sloot het aandeel 13 procent lager op 3,54 dollar. Het aandeel is sinds het begin van dit jaar al meer dan gehalveerd. De onderneming probeert nu aan geld te komen door het verkopen van aandelen en door de schuldgraad op te voeren. Het bedrijf zegt al 37,8 miljoen dollar bij elkaar geraapt te hebben door de verkoop van aandelen. In september startte het bedrijf met het ophalen van 180 miljoen dollar in de kapitaalmarkt en het verkocht negen van zijn Europese bioscopen voor zo'n 77 miljoen in augustus.

Bioscoopketens gaan door een zware storm door de coronapandemie. Het virus zorgde er eerst voor dat bioscoopgroepen hun zalen moesten sluiten door de quarantainemaatregelen die overheden namen om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarnaast mijden consumenten de bioscoopzalen wanneer ze open zijn, omdat ze bang zijn om besmet te raken met het virus en omdat het dragen van een mondkapje in de zaal vaak verplicht is.

Eerder meldde de op een na grootste bioscoopketen, het Britse Cineworld, dat het al zijn Amerikaanse en Britse cinema's ging sluiten om de cashuitstroom te beperken. Dat gebeurde nadat de nieuwe James-Bond-film 'No time to die' werd uitgesteld tot volgend jaar.