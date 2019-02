Aziatische beurzen lager na slap Wall Street

Goedemorgen! De Amerikaanse beurzen leverden donderdag een zwakke prestatie. De Dow Jones verloor 0,4 procent, de S&P500 0,35 procent en de Nasdaq 0,4 procent na de publicatie van zwakke economische cijfers.

Zo vielen de nieuwe orders voor in de VS gemaakte kapitaalgoederen onverwacht terug in december, nam de bedrijfsactiviteit in de streek rond Philadelphia af en belandde de verkoop van bestaande woningen op het laagste peil sinds november 2015. Dat wakkerde de vrees voor een economische groeivertraging aan en leidde tot winstnemingen.

De Aziatische beurzen gaan verder op dat elan, vooral daar er over de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen gemengde signalen naar buiten komen. Tokio zakt 0,1 procent, Seoel 0,2 procent en Hongkong 0,1 procent. Winst is er daarentegen in Sydney (+0,5%) en Shanghai (+0,7%).

Volgens Australië klopt het niet dat grote havens in het noorden van China een verbod op de invoer van Australische steenkool hebben ingesteld. China is de voornaamste afzetmarkt voor delfstoffen uit Down Under.