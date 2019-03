Aziatische beurzen lager naar rentebesluit Fed

'De reserves aanspreken om het dividend te spijzen, dat hebben wij nooit gedaan, en ik denk niet dat het een van mijn grote prioriteiten is,' herhaalde CEO Koen Van Gerven van Bpost vanmorgen op Radio 1. Uit de jaarresultaten van gisteravond bleek dat het bedrijf verwacht een bedrijfswinst (EBIT) van minstens 300 miljoen euro neer te zetten in 2019, terwijl dat een jaar eerder nog 424 miljoen was. Over de dividendpolitiek beslist de raad van bestuur, maar vooralsnog verandert die niet. '85 procent van een lager bedrijfsresultaat uitbetalen betekent een lager dividend,' rekende Van Gerven voor. 'Dat is economische logica. Welk bedrag er dan wel uitgekeerd kan worden zien we op het einde van het jaar.'