Aziatische beurzen lassen pauze in

De Nederlands-Belgische retailer Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal een netto omzet gerealiseerd van 16,5 miljard euro . Dat is een stijging met 3 procent bij constante wisselkoersen. Analisten hadden volgens Reuters 16,4 miljard verwacht.

In de VS, de grootste markt van het concern, bedroeg de omzetgroei 5,9 procent (3,6 procent bij constante wisselkoersen), in Nederland 3,6 procent en in België eveneens 3,6 procent.