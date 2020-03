Aziatische beurzen laten herstel zien

Of we het ergste achter de rug hebben dan wel of dit gewoon een tijdelijke ‘rebound’ is, is momenteel niet duidelijk. ‘Er is mogelijk nog meer neerwaarts potentieel’, zei strateeg Jingyl Pan van IG Asia in Singapore op Bloomberg TV. ‘Er is niet veel neerwaarts potentieel meer van waar we staan, maar het nog iets te vroeg om echt te verwachten dat het weer hoger gaat.’