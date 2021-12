Aziatische beurzen niet van de wijs door strakkere Fed

Biocartis kwam dinsdagavond met belangrijk nieuws. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geeft toestemming om SeptiCyte RAPID, een snelle test die werkt op het Idylla-platform van Biocartis, in de VS op de markt te brengen. Een jaar geleden was er al groen licht voor de sepsistest in Europa.

De test werd ontwikkeld door Biocartis’ partner Immunexpress. Dit in Seattle gevestigd moleculair diagnostisch bedrijf zal ook de commerciële uitrol in de VS op zich nemen. ‘Voor Biocartis zullen de commercialiseringsinspanningen in de VS naar verwachting de installed base van Idylla™ in de VS uitbreiden en de volumegroei van de cartridges versterken’, zegt Biocartis in een persbericht.