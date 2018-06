Aziatische beurzen op laagste peil in 9 maanden

Beleggers kijken vandaag uit naar het ondernemers- en het consumentenvertrouwen in de eurozone en naar de kwartaalcijfers van H&M.

Als voorproefje op de Europese inflatie, die vrijdag op de agenda staat, komen we vandaag al te weten hoeveel duurder het leven in juni is geworden in Duitsland en België. Economen verwachten dat de Duitse inflatie lichtjes is gedaald, van 2,2 tot 2,1 procent. Voor de Belgische inflatie, die vorige maand uitkwam op 1,82 procent, geeft Bloomberg geen prognose.

Om 11 uur maakt Eurostat bekend hoe hoog het consumenten- en ondernemersvertrouwen in de eurozone staat.

Op de schaars gevulde agenda prijkt slechts een bedrijfsresultaat: de tweedekwartaalcijfers van Hennes & Mauritz. Die lijken vroeg te komen – we zijn nog niet eens eind juni – maar de Zweedse textielreus heeft een gebroken boekjaar, dat op 1 december begint. De cijfers zelf zullen vermoedelijk maar matig zijn. Volgens Bloomberg verwachten analisten een vlakke omzetevolutie en een winstdaling van ongeveer 5 procent.

H&M liet midden deze maand al weten dat de verkoop in lokale munten in het tweede kwartaal (maart-mei) stabiel was gebleven. Dat was slechter dan verwacht want analisten hadden op een kleine toename van 0,5 procent gerekend. Om zijn voorraden te doen slinken verlaagde H&M de prijs van heel wat artikelen. De groep verkocht uiteindelijk wel meer kledingstukken, maar dat resulteerde niet in een hogere omzet.

H&M heeft het al een hele tijd lastig. De Zweden moeten niet alleen opboksen tegen de concurrentie van het veelal hippere Zara, maar ook tegen snel groeiende onlinewinkels als Zalando of About You.